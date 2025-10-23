CRAS II Abial promove manhã de ações e cuidados em apoio à Campanha Outubro Rosa em Tefé

O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) II Abial realizou, na quarta-feira (23/10), uma manhã especial voltada ao cuidado, acolhimento e valorização das mulheres atendidas pelos benefícios eventuais do serviço socioassistencial. A atividade integrou as ações do Projeto Gerando Amor e do Projeto Fases, ambos em apoio à Campanha Outubro Rosa, que tem como foco a conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama.

Durante o evento, gestantes contempladas pelo Projeto Gerando Amor receberam enxovais, reforçando o compromisso da gestão municipal em oferecer suporte e dignidade às futuras mães. Também houve a distribuição de absorventes pelo Projeto Fases, iniciativa que contribui para a promoção da saúde íntima e o bem-estar das mulheres assistidas.

A ação contou com o apoio do Gabinete da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (SEMASC), do Centro de Referência de Atendimento à Mulher (CRAM) e da equipe da Unidade Básica de Saúde (UBS) Josefa Rodrigues Abial. Juntas, as instituições proporcionaram um espaço de diálogo, cuidado e fortalecimento do vínculo comunitário, reafirmando a importância da prevenção e da valorização da mulher em todas as fases da vida.

De acordo com a coordenação do CRAS II Abial, a iniciativa faz parte do compromisso permanente de promover ações que unem saúde, acolhimento e empoderamento feminino. “O Outubro Rosa é um momento de reflexão, mas também de ação. Cada gesto de cuidado é uma forma de reforçar o valor e a força das mulheres da nossa comunidade”, destacou a equipe organizadora.

O evento encerrou com momentos de integração e troca de experiências entre as participantes, reforçando a mensagem central da campanha: o autocuidado salva vidas.

Veja fotos: