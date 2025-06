Desaparecido há 9 dias, ribeirinho é salvo com vida no Vale do Javari com participação do desdobramento da Ágata 2025

Manaus (AM) – Depois de nove dias de incerteza e mobilização coletiva, a população de Atalaia do Norte (AM) recebeu a grata notícia do reencontro do ribeirinho Sr Vilmar de Souza Lemos, conhecido como “Zizinho”, de 78 anos, que estava desaparecido desde uma quinta-feira (21/05), quando saiu para pescar. A vítima foi localizada no último domingo (30/05), nas imediações do Igarapé Grande, entre as comunidades de Campinas e Irari, na região do Rio Javari.

O desaparecimento do seu Zizinho comoveu a comunidade local e desencadeou uma grande força de busca, incluindo, entre outros, a participação das Forças Armadas, que integram o Comando Conjunto Apoena, Operação Ágata Amazônia 2025, iniciativa interagências coordenada pelo Ministério da Defesa para intensificar a presença do Estado na faixa de fronteira. A presença efetiva de militares nas buscas se deu pelos integrantes do 4º Pelotão Especial de Fronteira (4º PEF) – Estirão do Equador, do Comando de Fronteira Solimões/8º Batalhão de Infantaria de Selva (Cmdo Fron SOLIMÕES/8º BIS), Unidade orgânica da 16ª Brigada de Infantaria de Selva. Pescadores e mateiros da região foram decisivos no desfecho positivo.

O idoso foi encontrado em uma área de difícil acesso e imediatamente socorrido, no último dia 1º de junho (domingo). Transferido para a sede de Atalaia do Norte, onde foi atendido pelo hospital municipal da cidade, o estado de saúde de Zizinho é estável e segue internado sob observação médica, conforme a unidade de saúde. Durante todo o período de buscas, os familiares acompanharam a realização dos trabalhos. O reencontro emocionado marcou o fim de uma esperança angustiante e reforçou o sentimento de solidariedade entre a população local.

O prefeito de Atalaia do Norte, Denis Paiva, destacou a importância da atuação conjunta: “Essa foi uma operação que demonstrou o valor da união entre as instituições, as Forças Armadas e a comunidade. Agradecemos sinceramente a todos que participaram dessa busca incansável”, destacou.

O caso do Zizinho reforça o papel fundamental das ações coordenadas entre os órgãos públicos, como as Forças Armadas e a sociedade civil, especialmente em regiões de difícil acesso como o Vale do Javari e a Terra Indígena do mesmo nome, onde a cooperação salva vidas.