“Desde as 7h esperando” população denuncia falta de atendimento no Hospital de Uarini, no AM; veja vídeo

Circulou nas redes sociais, no final de semana, um vídeo em que usuários do Hospital Franco Lopes, localizado no município de Uarini, no interior do Amazonas, denunciam a ausência de atendimento médico na unidade.

A gravação, feita por uma usuária do hospital, mostra pacientes aguardando desde as 8h da manhã sem terem sido atendidos. Nas imagens, é possível ver pessoas na recepção, incluindo crianças e idosos, enquanto o balcão de atendimento aparece completamente vazio, sem nenhum funcionário para prestar assistência à população.

“Estamos aqui desde as 8h da manhã e não fomos atendidos. Estou com meu pai e, até agora, nenhum atendente apareceu. Há crianças e idosos esperando desde as 7h e ninguém nos atende”, relatou a denunciante no vídeo.

Nossa equipe de reportagem entrou em contato com a assessoria da Prefeitura de Uarini, solicitando uma nota de esclarecimento. No entanto, até o fechamento desta matéria, não obtivemos retorno.

Veja vídeo: