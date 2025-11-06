Educação Amazônica em Foco: Tefé sedia encontro sobre inclusão, diversidade e saberes da floresta

Promover reflexões sobre a formação de professores e o desenvolvimento de uma educação inclusiva, equitativa e de qualidade, considerando os desafios e potencialidades do contexto amazônico, são os objetivos de um evento apoiado pelo Governo do Amazonas, por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam), que está sendo realizado em Tefé (a 523 km de Manaus).

A iniciativa é amparada pelo Programa de Apoio à Realização de Eventos Científicos e Tecnológicos no Estado do Amazonas (Parev). As atividades acontecem até sexta-feira (07/11) no Centro de Estudos Superiores de Tefé (Cest), da Universidade do Estado do Amazonas (UEA).

A “IX Semana de Pedagogia & I Encontro Regional de Educação na Amazônia: Diversidade, Inclusão e Educação Ambiental no Médio Solimões” é coordenada pela pesquisadora Raiziana Mary de Oliveira Zurra, doutora em Educação em Ciências e Matemática.

De acordo com a coordenadora, o evento representa um espaço de diálogo e valorização das experiências amazônicas em Educação. Estão sendo discutidas práticas pedagógicas, a Educação Ambiental e a valorização dos conhecimentos tradicionais, bem como a criação de espaços de integração entre acadêmicos, professores, gestores e pesquisadores.

“O evento tem como foco central a diversidade, inclusão e a Educação Ambiental no Médio Solimões, abordando as especificidades das populações indígenas, ribeirinhas e quilombolas, bem como a inclusão de pessoas com deficiência e a importância da consciência socioambiental na prática educativa”, explicou Raiziana Mary.

A programação inclui oficinas, exposições artísticas e literárias, palestras, mesas-redondas, minicursos, apresentações de trabalhos acadêmicos e relatos de experiências. Confira mais detalhes no link: https://www.even3.com.br/ix-semana-da-pedagogia-e-i-encontro-regional-de-educacao-na-amazonia-diversidade-inclusao-e-educacao-ambiental-no-medio-solimoes-616010/

Apoio da Fapeam

Para Raiziana Mary, o apoio da Fapeam tem sido fundamental para a realização do evento, auxiliando no fortalecimento da pesquisa, extensão e da formação docente na região.

“Esse suporte contribui para a democratização do acesso ao conhecimento e para o incentivo à produção científica local. Espera-se que o evento fortaleça a formação docente na região do Médio Solimões, estimulando a construção de práticas pedagógicas inovadoras e contextualizadas”, concluiu.

Parev

O Parev é uma iniciativa da Fapeam que apoia a realização de eventos regionais, nacionais e internacionais sediados no estado do Amazonas, relacionados à Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) como congressos, simpósios, workshops, seminários, ciclo de palestras, conferências e oficinas de trabalho. O Programa visa popularizar a ciência, divulgando resultados de pesquisas científicas e contribuindo para a promoção do intercâmbio científico e tecnológico.

Eventos científicos da Fapeam

A agenda de eventos científicos do segundo semestre de 2025, apoiados pelo Governo do Amazonas, por meio da Fapeam, pode ser acessada em: https://www.fapeam.am.gov.br/programacao-de-eventos-cientificos-e-tecnologicos-apoiados-pela-fapeam/