Entrega de novos cartões do Auxílio Estadual beneficia mais de 1,6 mil famílias no Alto Solimões

O Governo do Amazonas inicia, nesta quinta (06/11) e sexta-feira (07/11), em municípios do Alto Solimões, as primeiras entregas de novos cartões do Auxílio Estadual para famílias em situação de vulnerabilidade social no estado. Serão distribuídos 1,6 mil cartões nos municípios de Atalaia do Norte, Benjamin Constant e Tabatinga.

As entregas desta nova fase começam nesta quinta-feira por Atalaia do Norte, com 300 cartões, e Benjamin Constant, com 500 cartões. Em Tabatinga, a entrega ocorrerá na sexta-feira, com a distribuição de 800 cartões. Para o recebimento, os contemplados devem apresentar documento de identificação com foto e CPF (originais).

O Governo do Amazonas já havia contemplado, em entregas anteriores, 1.029 famílias em Atalaia do Norte, 2.677 em Benjamin Constant e 3.751 em Tabatinga, ampliando o alcance do benefício na região do Alto Solimões.

Até 2026, 30 mil novas famílias passam a receber o Auxílio Estadual, que já atende 300 mil famílias na capital e interior, com o pagamento mensal de R$ 150. As últimas entregas do cartão haviam ocorrido em 2023 e estão sendo retomadas em 2025 após atualização do Cadastro Único (CadÚnico), que estabelece os critérios para fazer parte do programa, e a mudança de faixa de antigos beneficiários, que deixaram de fazer parte do grupo de pessoas aptas a ter acesso ao benefício.

Criado em 2021, por meio da Lei nº 5.665, o Auxílio Estadual é considerado o maior programa de transferência de renda da história do Amazonas, voltado ao combate à pobreza e à promoção da qualidade de vida da população. O benefício é coordenado e administrado pela Secretaria de Estado de Assistência Social e Combate à Fome (Seas) e atende famílias em situação de vulnerabilidade social, sendo 158 mil na capital e 142 mil no interior.

Além de garantir dignidade e segurança alimentar, o programa também impulsiona a economia local, com cerca de R$ 45 milhões injetados por mês, chegando a R$ 540 milhões por ano. As próximas entregas estão previstas para os municípios de Itacoatiara e Nova Olinda do Norte, ainda neste mês.

Critérios

Os critérios para o recebido do Auxílio Estadual seguem os mesmos:

• Ser responsável familiar com 18 anos ou mais; • Integrar famílias beneficiárias do Bolsa Família; • Estar em situação de pobreza ou extrema pobreza, com renda per capita de até meio salário mínimo.

Têm prioridade as famílias com pessoas com deficiência, responsável familiar idoso ou chefiadas por mulheres. A quantidade de descendentes (filhos, enteados, netos e bisnetos) também é considerada na seleção.