VÍDEOS: Menino de 2 anos morre em incêndio que destruiu residência em Tefé

Um incêndio de grandes proporções resultou na morte do pequeno Lohan, de apenas 2 anos, na noite desta terça-feira (4), no bairro São José no município de Tefé, distante 523 quilômetros de Manaus. O fogo começou por volta das 20h e consumiu completamente a residência onde ele estava com mais duas crianças.

De acordo com informações, Lohan, que era uma criança de colo, dormia no momento do incêndio e, apesar dos esforços de resgate, não resistiu. As outras duas crianças conseguiram sobreviver graças à ação heroica de um vizinho, que enfrentou as chamas para salvá-las.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi acionado e chegou rapidamente ao local, conseguindo controlar o incêndio e impedir que as chamas se espalhassem para outras casas próximas. No entanto, o imóvel onde estavam as crianças foi completamente destruído.

O corpo de Lohan foi removido após o trabalho dos bombeiros e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os procedimentos necessários. As irmãs sobreviventes receberam atendimento de equipes de saúde e passam bem.

Causa do incêndio

As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas, mas há suspeita de que o fogo tenha sido provocado por um curto-circuito. A perícia deve confirmar o ponto de origem das chamas e as circunstâncias do acidente.

Moradores relataram que os pais das crianças não estavam em casa no momento do incêndio. A ausência deles está sendo apurada pelas autoridades, que também investigam possíveis responsabilidades.

A morte do pequeno Lohan causou grande comoção entre familiares, amigos e vizinhos. O município de Tefé se mobilizou para prestar solidariedade à família, que perdeu não apenas o lar e os bens materiais, mas também o filho caçula.

