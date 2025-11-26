Escola estadual de Manacapuru avança para final do Solve For Tomorrow e conta com votação popular

A Escola Estadual José Mota, localizada no município de Manacapuru (distante 68 quilômetros de Manaus), se classificou com o projeto “Arapaima Ativo” para a final da 12ª edição do programa global Solve for Tomorrow. O projeto concorre na categoria Júri Popular com votação aberta e disponível até o dia 28 de novembro, no site do Solve For Tomorrow, por meio do endereço eletrônico https://solvefortomorrowbrasil.com.br/#votacaojuripopular/.

A equipe formada pelas estudantes Lohanya Guimarães, Carla Cristina Gomes, Ursula Ferreira e Carla Bezerra concorre ao prêmio nacional com uma inovação tecnológica, que transforma resíduos da pesca local em água potável para a comunidade. Orientadas pelo professor de Biologia Galileu Pires, as alunas da 1ª série do Ensino Médio desenvolveram um biofiltro de água utilizando carvão ativado produzido a partir da ossada do Pirarucu.

Segundo o professor Galileu, o “Arapaima Ativo” é um projeto criado para desenvolver soluções inovadoras voltadas para problemas reais da região utilizando tecnologia, ciência e criatividade, permitindo, assim, que as alunas possam desenvolver habilidades e consciência ambiental em si mesmas e em toda a comunidade.

“A participação das alunas no programa permitiu a visibilidade ao trabalho da escola e da comunidade, desenvolvendo habilidades essenciais como pesquisa, criatividade, comunicação e trabalho em equipe, além de contribuir diretamente para melhorar problemas reais do território”, explicou o professor.

FOTOS: Divulgação/ Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar

Arapaima Ativo

Tendo como base o Solve For Tomorrow, um programa global da Samsung, que incentiva estudantes do Ensino Médio a desenvolverem projetos de Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática (STEM) para resolver problemas sociais, a iniciativa surgiu da observação dos problemas de descarte inadequado dos resíduos do peixe e a necessidade de democratizar o acesso à água limpa e filtrada.

Aplicando os conceitos de Economia Circular e Química Verde, o objetivo principal do projeto consiste em ajudar comunidades ribeirinhas que enfrentam falta de água potável durante o período de seca, oferecendo soluções acessíveis, sustentáveis e adequadas à realidade local.

A equipe passou pelas etapas de identificação do problema escolhendo uma demanda real da comunidade; inscrição do projeto; desenvolvimento do protótipo com apoio de professores e mentores; e a produção de um vídeo apresentando a proposta para avaliação no júri popular e técnico.