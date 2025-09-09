Estudantes de Tefé se preparam para desafios tecnológicos na Gincana de Robótica

Proporcionar uma experiência prática em robótica, despertando o interesse por áreas como programação, engenharia e ciência, é o objetivo da terceira edição da Gincana de Robótica da cidade de Tefé. O evento também busca reforçar valores como cooperação, criatividade e respeito.

A ação é realizada por meio do Programa de Apoio à Realização de Eventos Científicos e Tecnológicos no Estado do Amazonas (Parev) e acontecerá nos dias 11 e 12 de setembro, das 8h30 às 11h e das 13h30 às 17h, na sede da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), localizada na rua Campinas, bairro Santa Teresa, em Tefé.

Para a coordenadora do evento, mestre em Física Jakeline Rabelo Lima, o apoio da Fapeam é essencial para difundir e estimular a produção científica no interior.

“A parceria fortalece a promoção da ciência, tecnologia e inovação no interior do Amazonas. Além do apoio institucional, a presença da Fundação dá visibilidade ao evento e legitima seu papel como iniciativa que contribui para a formação científica, tecnológica e cidadã dos estudantes”, destacou.

Gincana

A Gincana vai além da competição: é um projeto de impacto social e educacional que busca reduzir desigualdades tecnológicas no interior, preparando os estudantes para os desafios da Indústria 4.0, sempre valorizando o conhecimento científico aliado à preservação da Amazônia.

O evento é destinado a alunos do 9º ano do ensino fundamental das escolas públicas municipais e estaduais de Tefé. A expectativa é reunir 60 competidores, divididos em 10 equipes de seis estudantes.

“Esperamos que a Gincana estimule a continuidade de projetos de robótica nas escolas e revele talentos que possam futuramente atuar em áreas estratégicas para o desenvolvimento do Amazonas”, explicou a coordenadora.

Programação

11 de setembro

Credenciamento

Cerimônia de abertura

Treinamento das equipes

12 de setembro

Primeira etapa : construção de robôs com kit Lego Mindstorms EV3, desafiados a criar um seguidor de linha e identificador de obstáculos.

Segunda etapa : quiz interativo sobre a história de Tefé e do Amazonas, em formato de tabuleiro com uso dos robôs montados.

Terceira etapa: corrida de drones terrestres em pista com obstáculos e desafios lógicos.

O evento se encerra às 17h30 do dia 12 de setembro, com premiação, entrega de medalhas e certificados a todos os participantes.

Parev

O Parev é uma iniciativa que apoia eventos regionais, nacionais e internacionais sediados no Amazonas, voltados para Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I), como congressos, simpósios, workshops, seminários, ciclos de palestras, conferências e oficinas. O programa busca popularizar a ciência, divulgar resultados de pesquisas e fomentar o intercâmbio científico e tecnológico.

*Com informações Agencia Amazonas