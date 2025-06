Exércitos do Brasil e do Peru estreitam laços de cooperação em prol dos povos do Vale do Javari

Com o objetivo de estreitar os laços de cooperação, fortalecer a confiança mútua e buscar soluções para os desafios existentes na região de fronteira, foi realizada uma reunião na cidade de Tabatinga/AM, entre o Comando da 16ª Brigada de Infantaria de Selva e a Brigada de Selva Nº 35 do Exército do Peru. O encontro contou, ainda, com a presença destacada de lideranças políticas peruanas das localidades fronteiriças, destacando as de Mariscal Ramón Castilla, Caballococha, Islândia e Nueva Esperanza, cuja participação ativa reforçou o compromisso conjunto com o diálogo e a busca de soluções integradas para as demandas da região.

A presença dessas autoridades ampliou o alcance e a representatividade das discussões, contribuindo para um ambiente de cooperação mais sólido e efetivo.

Durante a reunião, destacou-se o compromisso do Exército Brasileiro com a legalidade em todas as suas ações, o respeito à soberania de Brasil e Peru e, acima de tudo, a proteção das populações do Vale do Javari, de ambos os países.

A união de esforços entre os dois Exércitos, somada ao envolvimento das lideranças civis, contribui significativamente para o alcance de objetivos comuns e o fortalecimento da segurança e do desenvolvimento nas áreas de fronteira.

*Com informações da assessoria