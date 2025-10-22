Homem é preso com 41 tabletes de skunk durante operação policial em Fonte Boa (AM)

Um homem identificado como Luiz Felipe foi preso em flagrante por tráfico de drogas durante a Operação Interior Mais Seguro, deflagrada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) e pela Polícia Militar, no município de Fonte Boa (a 678 quilômetros de Manaus). A prisão ocorreu na noite desta terça-feira (21/10), no porto da cidade, após denúncia que apontava o transporte de entorpecentes em uma embarcação vinda de Jutaí.

De acordo com o relatório policial, por volta das 20h, a equipe de serviço recebeu informações do sargento Diógenes Rocha, comandante do policiamento local, sobre um indivíduo em atitude suspeita que teria embarcado na embarcação Madamy Cryss, com destino a Coari. O suspeito, que demonstrava nervosismo e carregava duas sacolas e uma mala, foi identificado como Luiz Felipe.

Munidos de uma fotografia repassada na denúncia, os policiais montaram campana no porto e aguardaram a chegada da embarcação, prevista para as 22h. Durante a abordagem, o comandante do ferry confirmou que apenas dois passageiros haviam embarcado em Jutaí. Ao ser localizado, Luiz Felipe confessou espontaneamente que transportava drogas a mando de uma facção criminosa, a fim de quitar uma dívida de R$ 10 mil.

Os policiais localizaram, no porão da embarcação, 41 tabletes de substância entorpecente possivelmente skunk, acondicionados em duas sacolas. Diante da confissão e do material apreendido, o suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido ao 55º Distrito Integrado de Polícia (DIP) de Fonte Boa, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis.

A operação faz parte das ações integradas da SSP-AM no combate ao tráfico de drogas no interior do estado, com foco em portos e rotas fluviais utilizadas pelo crime organizado.

*Com informações da Assessoria