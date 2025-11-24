Homem é preso por chantagear mulher para obter vídeos íntimos em Canutama

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 62ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Canutama (a 619 quilômetros de Manaus), com o apoio do Departamento de Inteligência e Polícia Judiciária (DIPJ), cumpriu, neste domingo (23/11), mandados de prisão temporária e de busca e apreensão contra um homem, de 19 anos, investigado por estupro na modalidade virtual. A prisão foi realizada na ponte Pedro Amaro, região central de Canutama.

Segundo o delegado Armando Diadosk Júnior, o suspeito vinha sendo investigado há cerca de uma semana por constranger uma mulher a enviar vídeos e fotos de conteúdo pornográfico, sob constantes ameaças. A prática é conhecida como sextorsão.

“Após o registro do Boletim de Ocorrência (BO), iniciamos um trabalho de investigação e inteligência e conseguimos identificar a pessoa que estava constrangendo e chantageando a vítima. Com isso, representamos pela prisão temporária e pela busca e apreensão domiciliar, que foram cumpridos neste domingo”, disse o delegado.

Conforme o delegado, o celular usado para ameaçar a vítima, e possivelmente outras mulheres, foi apreendido na residência do suspeito e passará por perícia. As investigações continuarão para identificar outras vítimas.

Procedimentos

O homem responderá por estupro na modalidade virtual e ficará à disposição da Justiça.