‘Natal das Luzes’ abre programação das festas de fim de ano de Coari

A abertura do Natal das Luzes 2025 reuniu milhares de famílias na Praça Pôr do Sol neste domingo (23), marcando o início oficial da programação natalina em Coari. A cerimônia, conduzida pelo prefeito Adail Pinheiro, contou com apresentações culturais, iluminação especial e a tradicional entrega da Chave da Cidade ao Papai Noel.

O momento mais aguardado da noite foi a contagem regressiva para o acionamento da Árvore de Natal digital. Assim que o monumento ganhou luz, a praça foi tomada por neve artificial e um show de fogos que encantou o público. A programação artística trouxe o Coral e a Orquestra Municipal, Ballet Teen, Corpo Coreográfico e apresentações teatrais que relembraram o nascimento de Jesus.

A Casa do Papai Noel, totalmente ambientada para receber crianças e famílias, também foi visitada pelo prefeito. A Vila Natalina conta ainda com Praça de Alimentação e diversos espaços interativos e instagramáveis.