Prefeitura de Tefé realiza entrega de cartões do Auxílio Permanente do Estado e reforça compromisso social

Na manhã desta segunda-feira (24), o Centro de Convivência do Idoso recebeu dezenas de beneficiários para a entrega dos cartões do Auxílio Permanente do Estado, iniciativa voltada às famílias em situação de vulnerabilidade. A ação contou com o apoio direto da Prefeitura e da Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMASC), que realizou todo o atendimento de forma organizada, humanizada e eficiente.

A equipe da SEMASC esteve no local garantindo que cada beneficiário recebesse todas as orientações necessárias para o uso do benefício, reforçando o compromisso da administração municipal com políticas públicas que promovem dignidade, inclusão e proteção social.

A gestão do prefeito Nicson Marreira tem se destacado por fortalecer programas sociais, ampliar o alcance das ações assistenciais e trabalhar em parceria com o Governo do Estado para atender quem mais precisa.

Segundo a Prefeitura, a prioridade é garantir que os recursos cheguem de maneira rápida e transparente às famílias que dependem desse auxílio para melhorar sua qualidade de vida.

Com iniciativas como esta, a administração municipal reafirma sua missão de promover cidadania e cuidado com a população mais vulnerável, mantendo o compromisso de construir uma cidade mais justa e acolhedora.

Para consultar informações sobre o benefício, os interessados podem acessar: auxilio.am.gov.br/consulta.