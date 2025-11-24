Prefeita Mercedes Vargas autoriza gasto de R$ 4 milhões para construir apenas uma creche em Jutaí

A prefeita de Jutaí,Mercedes Mendes Vargas (União Brasil), vai gastar mais de R$ 4,092 milhões na construção de uma única creche no município.

Denúncias apontam que a prefeita Mercedes Mendes Vargas (União Brasil) autorizou um contrato no valor de R$ 4.092.714,64 para a construção de uma única creche no município. O valor milionário chamou a atenção de moradores e levantou suspeitas sobre prioridades e transparência dentro da administração municipal.

Segundo documentos oficiais enviados ao Portal CM7 Brasil, a responsável pela obra será a empresa WR Engenharia e Consultoria Ltda, sediada em Manaus e vencedora do processo de contratação. A creche será construída na Estrada do Caruara, no bairro Santo Antônio, mas o contrato não detalha o prazo de execução nem a previsão de entrega.

A WR Engenharia, registrada sob CNPJ 36.450.495/0001-06, já participou de contratos com outras prefeituras do interior do Amazonas. Moradores, porém, questionam como uma única empresa, sediada na capital, vem sendo escolhida para serviços variados e de alto custo em pequenos municípios — o que reacendeu debates sobre transparência e competitividade nesses processos.

A denúncia enviada ao CM7 Brasil afirma que enquanto a prefeita investe milhões em uma creche, ruas continuam abandonadas, cheias de buracos, lama e sem manutenção. Em paralelo, a prefeitura também já anunciou outro gasto elevado: R$ 5,6 milhões para um muro de contenção, reforçando o padrão de obras caras e sem plena explicação técnica ao contribuinte.

Moradores relatam sentir que as prioridades da gestão não correspondem às necessidades reais da cidade, marcada por infraestrutura precária e serviços básicos defasados. Apesar do valor milionário, o documento não apresenta detalhes sobre início ou término da obra, deixando lacunas importantes sobre a execução. Até o momento, a prefeitura não apresentou justificativas públicas sobre o custo total e nem respondeu sobre a falta de transparência nos prazos.

A denúncia recebida pelo CM7 Brasil reacende o debate sobre gastos públicos, preços praticados em obras municipais e fiscalização em cidades do interior do Amazonas. Com mais de R$ 4 milhões investidos em uma única creche, cresce a cobrança para que a prefeita Mercedes Vargas explique, claramente, como e por que esses valores foram definidos — e quando, de fato, a obra será entregue à população.

Veja documentos:

*Com informações CM7Brasil