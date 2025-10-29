Homem é preso por manter companheira em cárcere privado em Tefé

Um homem de 43 anos foi preso em flagrante por manter a companheira, de 26 anos, em cárcere privado e submetê-la a violência psicológica, além de resistir à abordagem policial. A prisão ocorreu na segunda-feira (27/10), no município de Tefé, distante 523 quilômetros de Manaus.

A ação foi conduzida pela Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Tefé, da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM).

Familiares denunciaram situação

Segundo o delegado Renato Ferraz, a ocorrência começou quando familiares da vítima procuraram a delegacia relatando que ela estava sendo impedida de sair de casa pelo companheiro.

Eles entregaram à polícia áudios gravados pela própria vítima, em que ela afirmava sofrer agressões, humilhações e ameaças constantes, demonstrando forte abalo emocional.

Suspeito tentou fugir

A equipe se deslocou ao endereço informado e, ao perceber a chegada da viatura, o homem tentou fugir, mas acabou alcançado e detido.

Durante o depoimento, a vítima confirmou que vinha sendo mantida presa em casa e submetida a atos de controle, humilhação e constrangimento emocional.

Ação rápida impediu agravamento

O delegado destacou que a pronta atuação policial foi indispensável para interromper o ciclo de violência:

“A mulher foi libertada e recebeu acolhimento imediato. Nosso papel é agir com firmeza em casos dessa natureza, assegurando proteção às vítimas e responsabilização dos agressores”, ressaltou Ferraz.

Vítima recebe apoio

A jovem foi encaminhada para atendimento psicossocial e orientada sobre medidas protetivas de urgência, conforme a Lei Maria da Penha. O acompanhamento será feito pela rede de apoio à mulher em situação de violência.

Suspeito permanece preso

O homem foi autuado em flagrante pelos crimes de violência psicológica, cárcere privado e resistência, e ficará à disposição da Justiça.