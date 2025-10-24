Homem é preso suspeito de estuprar a própria neta de 7 anos em Santa Isabel do Rio Negro

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 76ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Santa Isabel do Rio Negro (a 630 quilômetros de Manaus), em ação conjunta com a Polícia Militar do Amazonas (PMAM), cumpriu, nesta quinta-feira (23/10), mandado de prisão preventiva de um homem, de 55 anos, pelo crime de estupro de vulnerável da própria neta, de 7 anos.

Conforme o delegado Gláucio Oliveira, as investigações iniciaram no dia 15 de agosto deste ano, quando a mãe da vítima, e filha do suspeito, compareceu à unidade policial para relatar os ocorridos e registrar o Boletim de Ocorrência (BO).

“Ela informou que pretendia trabalhar na produção de farinha em uma colônia próxima e a sua filha ficaria aos cuidados do autor, porém, ao conversar com a criança sobre essa possibilidade, ela reagiu de maneira negativa e começou a chorar compulsivamente”, informou o delegado.

Ainda de acordo com o delegado, ao ser questionada, a vítima afirmou que o avô “mexia” com ela, posteriormente, detalhou os abusos. No decorrer das investigações, constatou-se que as práticas eram recorrentes, e diante disso, foi representada por sua prisão preventiva ao Poder Judiciário, que o deferiu.

“No dia da prisão, ao final da tarde, a equipe policial se deslocou até a comunidade Açaituba, zona rural do município, e o localizou em sua residência, onde ele foi preso e conduzido à delegacia” , concluiu Gláucio Oliveira.

Procedimentos

O homem responderá por estupro de vulnerável e ficará à disposição da Justiça.