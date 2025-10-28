Homem em situação de rua é morto a pauladas em Manacapuru, no AM

Um homem identificado apenas como Paulo foi agredido até a morte na Praça da Cohabam, em Manacapuru, interior do Amazonas, durante a madrugada de segunda-feira (27).

Segundo a Polícia Militar, ainda não há informações sobre as circunstâncias do crime. A vítima apresentava ferimentos pelo corpo e perfurações no pescoço. O corpo foi encontrado por moradores, que acionaram a polícia. A área foi isolada para o trabalho da perícia.

Quando as equipes de socorro chegaram, a vítima já estava sem vida. Até o momento, nenhuma testemunha se apresentou, e o caso está sob investigação da Polícia Civil do Amazonas.

Investigadores da Polícia Civil foram ao local e iniciaram às investigações. Até o momento a autoria do crime não foi identificada, assim como o sobrenome da vítima. Imagens de câmeras de vigilância poderão ajudar na elucidação do crime.

*Em Tempo