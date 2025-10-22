Instituto Mamirauá realiza a 22ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia em Tefé (AM)

Evento gratuito e aberto ao público acontece de 22 a 24 de outubro, com o tema “Planeta Água – Cultura oceânica para enfrentar as mudanças climáticas no meu território”

De 22 a 24 de outubro, o Instituto Mamirauá promove em sua sede, em Tefé (AM), a 22ª edição da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT), evento realizado em todo o país sob coordenação do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). Neste ano, o tema central é “Planeta Água – Cultura oceânica para enfrentar as mudanças climáticas no meu território”, que propõe uma reflexão sobre a importância da água e dos ecossistemas aquáticos na adaptação às mudanças climáticas.

A programação será realizada na sede do Instituto Mamirauá, das 8h às 11h e das 14h às 17h (o horário limite de entrada é até às 16h30min). A entrada é gratuita e aberta ao público. A iniciativa reunirá exposições, oficinas e atividades educativas voltadas à valorização da ciência e da pesquisa desenvolvidas na Amazônia, com foco no diálogo entre conhecimento científico e saberes locais.

“Os nossos rios deságuam nos oceanos…a natureza está interconectada. Neste Planeta Água, a Amazônia tem uma enorme importância para a regulação do clima. Será um evento muito interessante em todo o Brasil e em Tefé será um dos destaques ao dialogar com o público local através das pesquisas científicas em movimento”, ressalta Bianca Darski, do Núcleo de Popularização da Ciência do Instituto Mamirauá.

Exposições e atividades

Entre os espaços de visitação, a atividade “A Amazônia já foi mar”, no Prédio de Pesquisas Terrestres e Coleções Biológicas, trará uma mostra interativa sobre a origem geológica da região e suas transformações ao longo do tempo. No mesmo local, o público poderá conhecer as exposições “Rios de Saúde”, “Navegando pelas Mudanças Climáticas”, “Onças que caminham sobre as águas”, “Vitrine Mamirauá”, “Águas Inovadoras”, “Pequenos Inventores” (com trabalhos da Escola Piui Abacaxi) e “Torre de Fluxo na Escola – Reserva Mamirauá” (com a presença de estudantes da Comunidade São Raimundo do Jarauá).

No espaço Chapéu de PET, a exposição “Planeta Água” abordará a cultura oceânica e a relação entre as águas amazônicas e o oceano global. Já o Auditório da Biblioteca abrigará as mostras do eixo “Águas Amazônicas”, com destaque para “Rios Voadores”, “Meninas e Mulheres na Ciência”, “Espaço Curumim” (coordenado pela Unip-Tefé), “Mangue, nossa casa, nossa vida!” e “Os Povos das Águas”.

O público também poderá conhecer o acervo bibliográfico do Instituto Mamirauá, disponível na Biblioteca Henry Walter Bates.

A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia é o principal evento de popularização científica do Brasil. Em Tefé, a iniciativa busca aproximar a comunidade local do conhecimento produzido pelo Instituto Mamirauá, centro de pesquisa do MCTI que atua há mais de 25 anos em pesquisa, manejo sustentável e extensão comunitária na Amazônia.

Programação completa:

22ª Semana Nacional de Ciência & Tecnologia

22 a 24 de outubro de 2025

Local: Sede do Instituto Mamirauá

Horário: 8h às 11h e 14h às 17h (o horário limite de entrada é até às 16h30min)

Entrada gratuita e aberta ao público

Tema: Planeta Água – Cultura oceânica para enfrentar as mudanças climáticas no meu território

Atividade: A Amazônia já foi mar

Local: Prédio de Pesquisas Terrestres e Coleções Biológicas

Exposições:

•A Amazônia já foi mar

•Rios de Saúde

•Navegando pelas Mudanças Climáticas

•Onças que caminham sobre as águas

•Vitrine Mamirauá

•Águas Inovadoras

•Pequenos Inventores (Escola Piui Abacaxi)

•Torre de Fluxo na Escola – Reserva Mamirauá

* Tenda do Morcego

Atividade: Planeta Água

Local: Chapéu de PET

Exposição: Cultura oceânica

Atividade: Águas Amazônicas

Local: Auditório da Biblioteca

Exposições:

•Rios Voadores

•Meninas e Mulheres na Ciência

•Espaço Curumim (coordenado pela Unip-Tefé)

•Mangue, nossa casa, nossa vida!

•Os Povos das Águas

Atividade: Conheça o acervo bibliográfico do Instituto Mamirauá

Local: Biblioteca Henry Walter Bates

Atividade: Entrega de brindes

Local: Memorial Márcio Ayres

Participe!

Em nossa programação, além das exposições, haverá ações voltadas à pesquisa, ao manejo e à extensão em diversas áreas do conhecimento, bem como a apresentação do acervo científico e bibliográfico do Instituto Mamirauá.