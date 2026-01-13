Justiça determina transferência de detentos de Uarini para a Comarca de Tefé

Na manhã desta segunda-feira (12), após representação da justiça em questões relacionadas à segurança da Delegacia de Uarini, o juiz plantonista do Polo 2, Dr. Fábio Lopes Alfaia, autorizou, na noite da última quinta-feira (9), a transferência de 11 detentos para a Comarca de Tefé, no interior do Amazonas.

A decisão foi tomada após o processo nº 0000034-65.2026.8.04.7700, diante da necessidade de preservar a ordem pública e garantir a segurança tanto da unidade policial de Uarini quanto da população local.

Antes da autorização, o Juízo da Comarca de Tefé-AM foi consultado e confirmou a disponibilidade temporária das vagas solicitadas.

A medida tem caráter preventivo e administrativo, com o objetivo de assegurar o regular funcionamento da delegacia, além de resguardar a integridade dos servidores públicos, dos custodiados e da comunidade.

Transferência de detentos

A transferência dos detentos ocorreu por meio de uma ação integrada, contando com o apoio do 3º Batalhão da Polícia Militar, da Polícia Civil do Estado do Amazonas, do Juízo da Comarca de Tefé-AM e da Diretoria da Unidade Prisional de Tefé-AM, demonstrando a atuação conjunta das forças de segurança e do Judiciário.

Os custodiados permanecerão na Unidade Prisional de Tefé até que seja realizada a transferência definitiva para unidades prisionais da capital amazonense, conforme determinação judicial.