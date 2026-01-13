Padrasto é preso em Manacapuru após estuprar e enviar fotos íntimas à enteada de 11 anos

Um homem de 44 anos foi preso suspeito de estuprar e enviar fotos íntimas à enteada de 11 anos. A vítima estava com a mãe que no município de Parintins, no interior do Amazonas, quando recebeu as fotos. A mãe da menina encontrou as mensagens no celular da filha.

O delegado Paulo Magvinier, diretor do DPI, ressaltou a parceria entre as delegacias para a prevenção no combate aos abusos sexuais contra crianças e adolescentes.

“Nós começamos o ano com muitas prisões importantes relacionadas a abusadores de crianças, como é esse caso registrado pela DEP de Manacapuru (a 68 quilômetros de Manaus). É importante que a população faça denúncias para que possamos apresentar resultados positivos como este”, declarou Magvinier.

De acordo com a delegada Marna de Miranda, da DEP de Parintins, o crime foi descoberto pela mãe da vítima, que estava de férias em Parintins com a filha. Ela denunciou o caso na unidade policial no dia 7 de janeiro e, a partir disso, iniciaram-se as investigações.

“Durante o período que estavam no município, a mãe teve a curiosidade de verificar o celular da filha e encontrou várias imagens de conteúdo pornográfico, além de fotos íntimas do próprio autor, o qual também ameaçava a enteada pedindo fotos e vídeos íntimos”, relatou.

Conforme a delegada, quando estava em posse do celular da menina, a mãe recebeu novas mensagens do número que pertencia ao companheiro, com quem vivia há 6 anos.

“Foram feitos todos os procedimentos necessários com a vítima, que foi submetida ao protocolo de vítimas de crimes sexuais, cujo laudo comprovou os abusos sexuais. Para a mãe, a vítima relatou que o homem costumava ir ao seu quarto à noite, momento em que os abusos sexuais eram praticados”, disse a delegada.

A prisão do suspeito foi realizada na comunidade Monte Horebe, no ramal do Calado, zona rural de Manacapuru. Ele responderá por estupro de vulnerável e ficará à disposição da Justiça.

*Com informações Onda digital