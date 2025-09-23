Maués é reconhecida oficialmente como Capital Nacional do Guaraná

O município de Maués, no interior do Amazonas, agora é oficialmente a Capital Nacional do Guaraná. A Lei nº 15.216, que concede o título ao município, foi sancionada e publicada no Diário Oficial da União nesta terça-feira (23).
A cidade fica a 267 km de Manaus e é responsável por grande parte da produção de guaraná no Brasil. Todos os anos, Maués realiza a tradicional Festa do Guaraná, que celebra a cultura e as lendas em torno do fruto.
O reconhecimento veio após a aprovação do Projeto de Lei 2.913/2022, de autoria do deputado federal Sidney Leite (PSD-AM), com parecer favorável do senador Plínio Valério (PSDB-AM).
Ao justificar o projeto, Plínio afirmou que o título fortalece o orgulho da população e ajuda a preservar as tradições locais. Ele também destacou que o reconhecimento pode impulsionar a economia da região e valorizar o produto dentro e fora do país.
Segundo o senador, a lei pode ainda estimular políticas públicas voltadas para o desenvolvimento rural, beneficiando agricultores familiares e comunidades indígenas.
O guaraná é uma planta nativa da Amazônia e tem sementes ricas em cafeína. Seu extrato é usado na produção de bebidas energéticas, cápsulas, chás e alimentos.
*Com informações G1