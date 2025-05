Mineração ilegal no alvo: Operação Ágata 2025 desmonta estruturas de garimpos na Amazônia Ocidental

Dando prosseguimento à Operação ÁGATA/2025, as tropas das Forças Armadas e os agentes dos Órgãos de Fiscalização e Segurança atuam de forma integrada para coibir os crimes ambientais na Amazônia Ocidental, uma das tarefas dessa Operação. Na fase decisiva contra o garimpo ilegal, as ações resultaram na localização de dez dragas que estavam em operação ou escondidas em meio à imensidão amazônica, sendo que 10 delas foram inutilizadas nos últimos três dias. A atuação coordenada das tropas e agentes tem imposto severos prejuízos às estruturas clandestinas que exploram os rios da floresta.

A intensificação das ações de busca, patrulhamento fluvial e inspeções navais, somada ao uso de aeronaves de reconhecimento, permiti uma resposta rápida e precisa às atividades ilícitas. No sábado (24), uma grande estrutura irregular foi localizada no Rio Puruê, nas proximidades do Paraná do Cunha (AM). No local, equipes encontraram uma draga, um empurrador e uma balsa abastecida com combustível, além de armamento irregular e cerca de 1,154 kg de mercúrio — substância altamente tóxica usada no processo de extração de ouro.

Todo o material foi apreendido e os equipamentos inutilizados, conforme os protocolos legais. A ação contou com o apoio de agentes do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e da Polícia Federal (PF), embarcados nos meios fluviais da Marinha do Brasil (MD) e do Exército Brasileiro (EB).

Coordenada pelo Ministério da Defesa, a Operação é conduzida pelo Comando Conjunto APOENA e visa assegurar a nossa soberania e intensificar a presença do Estado na Amazônia, em ações subsidiárias de colaborar no combate aos crimes transfronteiriços e ambientais. Além disso, busca levar assistência aos povos tradicionais (indígenas e ribeirinhos) nos mais distantes locais que, até o momento, alcançou mais de 45 mil assistências médicas e distribuídos cerca de 110 mil medicamentos em cerca de 50 comunidades indígenas e ribeirinhas.

Com uma área de atuação que ultrapassa 510 mil quilômetros quadrados — o equivalente ao território da Espanha, a Operação ÁGATA Amazônia 2025 reafirma o compromisso do Estado brasileiro com a preservação da floresta, a proteção das populações tradicionais e o enfrentamento firme às atividades criminosas.

*Com informações da assessoria