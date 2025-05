Morre aos 63 anos o sambista amazonense Paulo Onça, dois meses após agressão brutal em Manaus

Morreu nesta segunda-feira (26), em Manaus, o renomado sambista amazonense Paulo Onça, aos 63 anos. O artista estava internado desde o dia 5 de dezembro de 2024, após ser violentamente agredido pelo empresário Adeilson Duque Fonseca, conhecido como “Bacana”, em um episódio ocorrido após um acidente de trânsito.

Desde o dia da agressão, Paulo Onça permaneceu internado em estado grave, passou dois meses na UTI e vinha enfrentando severas sequelas decorrentes do trauma. Ele não resistiu e faleceu enquanto ainda se recuperava. A causa da morte não foi divulgada pelas autoridades médicas até o momento.

O caso

O episódio que culminou nas agressões aconteceu na madrugada de 5 de dezembro, na Rua Major Gabriel, no bairro Praça 14, Zona Sul de Manaus. De acordo com informações apuradas, o carro dirigido por Paulo colidiu com o veículo de Fonseca após o músico avançar um sinal vermelho. Câmeras de segurança registraram o momento em que o empresário desferiu diversos socos e chutes contra o sambista, que ficou desacordado no local.

A repercussão do caso gerou comoção na capital amazonense e mobilizou a classe artística e a população. Paulo Onça era uma figura querida e respeitada na cena cultural local, com décadas de contribuição ao samba.

O agressor, Adeilson Duque Fonseca, permanece preso e responderá judicialmente pelas agressões.

A morte de Paulo Onça deixa um vazio na cultura popular do Amazonas e um luto profundo entre os amantes do samba.