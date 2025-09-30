Mototaxista é esfaqueado por colega durante disputa por passageiros em Tefé; veja vídeo

Um mototaxista foi atacado pelas costas com golpes de faca por um colega de profissão, no último domingo (28), no município de Tefé. O caso aconteceu na rua Ernáus e foi registrado por câmeras de segurança da região.

As imagens mostram o momento em que o agressor se aproxima da vítima e desfere o golpe, surpreendendo o trabalhador.

A principal suspeita é de que a motivação do crime esteja ligada à disputa por passageiros e pontos de trabalho na cidade.

Vítima conseguiu pedir socorro

Mesmo ferido, o mototaxista conseguiu pilotar sua motocicleta até uma unidade de saúde do município. Ele passou por um procedimento cirúrgico e segue internado, mas com quadro de saúde estável.

Moradores relataram que a confusão entre profissionais da categoria não é incomum e que a briga por passageiros tem gerado tensão nos pontos de mototáxi da cidade.

Após desferir a facada, o agressor fugiu do local antes da chegada da polícia. O caso mobilizou equipes da Polícia Civil de Tefé, que já iniciaram as investigações para identificar e capturar o suspeito.

Até o momento, não há informações sobre a prisão do autor do ataque. A polícia deve ouvir testemunhas e analisar as imagens de segurança para esclarecer o caso.

Disputa antiga entre mototaxistas

Segundo informações preliminares, a rivalidade entre mototaxista da região em Tefé seria antiga, motivada principalmente pela concorrência em áreas de maior movimento. Essa disputa teria sido o estopim para o ataque violento registrado em vídeo.

A Polícia Civil (PC-AM) reforçou que a prática de agressões ou represálias entre profissionais é crime e que medidas legais serão tomadas contra o responsável pelo atentado.

