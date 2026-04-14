Município de Benjamin Constant tem emergência reconhecida por inundação

O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional reconheceu situação de emergência no município de Benjamin Constant, no Amazonas, após fortes inundações que atingiram a região. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União nesta quinta-feira (9) e permite que a prefeitura solicite apoio imediato do Governo Federal.

Com o reconhecimento, o município está apto a requisitar recursos para ações de defesa civil, como distribuição de cestas básicas, água potável, kits de higiene, limpeza e apoio a equipes de atendimento.

Além de Benjamin Constant, outras cidades em diferentes estados também tiveram a situação de emergência reconhecida, algumas afetadas por chuvas intensas e outras por estiagem. No entanto, no Amazonas, o foco é o impacto das cheias dos rios, que seguem afetando comunidades e exigindo respostas rápidas das autoridades.

Para acessar os recursos, a prefeitura deve apresentar um plano de trabalho por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD). O pedido é analisado pela Defesa Civil Nacional, que define os valores a serem liberados.

A Defesa Civil também oferece cursos online para capacitar agentes públicos no uso do sistema e na gestão de situações de risco, com foco na importância da preparação diante de eventos extremos cada vez mais frequentes na região amazônica.

Cheia rios

Atualmente, doze municípios do Amazonas estão em situação de emergência por causa da cheia dos rios, segundo boletim do Governo do Estado. Outros sete estão em alerta e 24 em atenção, enquanto mais de 100 mil pessoas já foram afetadas pelas inundações.

Entre outras medidas, para reduzir os impactos, a Defesa Civil distribuiu kits de purificadores de água para garantir acesso à água potável para comunidades atingidas, especialmente em áreas ribeirinhas.