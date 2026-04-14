Orla Municipal de Tefé será inaugurada nesta sexta, com a presença de Omar e Braga

A Prefeitura Municipal de Tefé realiza, nesta sexta-feira, 17 de abril, às 17h, a grande inauguração da Orla Municipal, uma obra aguardada pela população e que representa um importante avanço para o desenvolvimento urbano, turístico e social do município.

O novo espaço foi planejado para oferecer mais qualidade de vida à população, com estrutura adequada para lazer, convivência e valorização da cidade, além de fortalecer o turismo local e impulsionar a economia.

A cerimônia contará com a presença de importantes lideranças políticas, entre elas os senadores Eduardo Braga e Omar Aziz, reforçando a relevância da obra para toda a região.

A Orla Municipal se consolida como um marco na história de Tefé, sendo mais um investimento que demonstra o compromisso da gestão municipal com o progresso da cidade e o bem-estar da população.

A Prefeitura convida toda a comunidade tefeense para participar deste momento histórico.

*Com informações da assessoria