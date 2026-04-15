Bastidores da Política: sai primeira chapa ao governo tampão do Amazonas; Cidade e Serafim

A primeira chapa para a eleição indireta ao Governo do Amazonas foi oficialmente registrada na manhã desta quarta-feira, dia 15 de abril, na Assembleia Legislativa (ALE).

O atual governador interino, Roberto Cidade (União Brasil), encabeça a composição tendo como candidato a vice o ex-prefeito de Manaus Serafim Corrêa (PSB).

A aliança consolida o apoio articulado entre o grupo de Cidade e a legenda comandada por Serafim. A escolha busca transmitir estabilidade política para a transição administrativa durante o período do mandato tampão, unindo a atual gestão do Legislativo à experiência executiva do ex-prefeito.

Cidade sobre Serafim

“O Serafim é preparado e vai me ajudar com sua experiência e lucidez dos seus 79 anos. Todas as vezes que eu precisei de apoio, ele me ajudou. Fico muito tranquilo com essa decisão”.

Trâmite legislativo

O registro ocorre conforme as regras do edital que define o rito da eleição indireta. O prazo limite para registro de chapa é 16 de abril, 20 horas.

Cidade, que assumiu o cargo interinamente por ser o presidente da casa, busca agora a confirmação dos pares para permanecer no comando do Executivo estadual.

Fonte: Bnc Amazonas