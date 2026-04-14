Programa Bolsa Tefé ganha reforço com tecnologia e estratégias para ampliar atendimento à população

O fortalecimento das políticas públicas em Tefé segue como prioridade da gestão municipal. Em mais uma ação voltada à melhoria dos serviços sociais, o Secretário Naldo de Souza, da Secretaria de Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (SEDECTI), reuniu-se com o coordenador do Programa Bolsa Tefé para alinhar estratégias e propor avanços significativos na execução do programa.

Durante o encontro, foram discutidas medidas para ampliar a eficiência, garantir maior transparência e, sobretudo, promover um atendimento mais humanizado à população beneficiária. A integração entre as equipes foi apontada como um dos principais caminhos para assegurar que o programa continue alcançando quem mais precisa, com qualidade e agilidade.

Um dos grandes destaques da reunião foi a apresentação do novo aplicativo Bolsa Tefé, uma ferramenta tecnológica inovadora que começará a ser utilizada pela equipe de cadastro a partir de 2026. A iniciativa promete modernizar a coleta de dados, otimizar o trabalho de campo e reduzir possíveis inconsistências nas informações, tornando o processo mais seguro e eficiente.

O avanço do programa conta com o apoio direto do prefeito Nicson Marreira, que tem investido na modernização da gestão pública e no fortalecimento das ações sociais no município. A proposta é utilizar a tecnologia como aliada para ampliar o alcance das políticas públicas e melhorar a qualidade de vida da população.

Com essas iniciativas, o Programa Bolsa Tefé se consolida como uma importante ferramenta de inclusão social, reafirmando o compromisso da administração municipal com o desenvolvimento humano e o bem-estar dos tefeenses.