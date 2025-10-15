Nova Olinda do Norte recebe modernização completa da iluminação pública com tecnologia em LED

O Governo do Estado concluiu a modernização da iluminação pública em Nova Olinda do Norte (a 135 quilômetros de Manaus), por meio do Programa Ilumina+ Amazonas. Com investimento de aproximadamente R$ 3,9 milhões, a sede do município recebeu 1.677 novos pontos de iluminação de LED.

O Ilumina+ Amazonas é executado pela Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedurb). As ações do programa alcançaram todos os 61 municípios do interior e o Amazonas torna-se, assim, o primeiro estado do país com iluminação pública 100% sustentável.

A iniciativa representa um avanço importante na agenda ambiental, contribuindo para a redução da emissão de gás carbônico e para o enfrentamento da crise climática, explica o secretário da Sedurb e da UGPE, Marcellus Campêlo. A última cidade que está recebendo o programa é Coari (a 369 quilômetros de Manaus), onde os serviços devem ser concluídos até 31 de outubro.

Marcellus Campêlo reforça que os avanços históricos na infraestrutura dos municípios são reflexo do compromisso do Governo do Amazonas com a melhoria de vida da população do interior e o desenvolvimento sustentável do estado.

“Nova Olinda do Norte agora conta com uma iluminação mais eficiente e sustentável. Com o avanço do Programa Ilumina+ Amazonas, o Governo do Estado segue na missão de melhorar a infraestrutura urbana e promover mais qualidade de vida para quem vive no interior”, destacou.

As novas luminárias proporcionam economia de até 60% no consumo de energia elétrica, reduzindo a conta de luz das prefeituras, além de terem maior durabilidade e causarem menos impacto ambiental. A iluminação de LED melhora a qualidade dos espaços urbanos e a segurança da população. A economia dos municípios também é aquecida, já que o comércio pode estender o horário de funcionamento até a noite.

Além de Nova Olinda do Norte, o distrito de Sucunduri, em Apuí, também teve os serviços concluídos esta semana, com a implantação de 391 novos pontos de LED. A sede de Apuí já havia sido atendida pelo programa, com a instalação de 1.979 pontos, concluída em agosto deste ano, totalizando R$ 4,6 milhões em investimentos.

Balanço

O Ilumina+ Amazonas já contempla todos os 61 municípios do interior, além de 245 comunidades rurais, ribeirinhas e indígenas, totalizando 115.622 pontos de LED instalados. O programa está beneficiando cerca de 1,8 milhão de pessoas, com investimento de aproximadamente R$ 232,7 milhões.