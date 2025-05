Operação Ágata apreende mais de 220 kg de drogas no rio Javari, no Amazonas

Uma ação conjunta entre o Comando de Fronteira Solimões/8º Batalhão de Infantaria de Selva (Cmdo Fron Solimões/8º BIS) e a Polícia Militar do Amazonas (PM-AM) resultou na apreensão de 226 quilos de entorpecentes na tarde desta terça-feira (27), no município de Benjamin Constant, na região do Alto Solimões.

A abordagem ocorreu por volta das 16h30, no Porto de Benjamin Constant, às margens do rio Javari, em uma área de amortecimento da Terra Indígena Vale do Javari. A operação integra as ações da Operação Ágata 2025 – Comando Conjunto APOENA, que visa combater crimes ambientais e transfronteiriços na região amazônica.

Com o apoio de um cão farejador, as equipes localizaram os entorpecentes escondidos sob o assoalho de uma embarcação regional. Segundo os militares, foi necessário remover parte da estrutura da embarcação para ter acesso ao material ilícito.

Foram apreendidos:

101 kg de pasta base de cocaína;

98 kg de maconha;

16 kg de cocaína pronta para consumo.

O tripulante da embarcação foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia da Polícia Civil de Benjamin Constant, onde permanece à disposição da Justiça.

A Operação Ágata é coordenada pelo Ministério da Defesa e conduzida pelo Comando Conjunto APOENA. A iniciativa busca fortalecer a presença do Estado brasileiro na região amazônica, protegendo fronteiras, combatendo o crime e promovendo ações de assistência às populações tradicionais.

Com uma área de atuação superior a 510 mil km² — equivalente ao território da Espanha — a operação já beneficiou 67 comunidades com mais de 45,9 mil atendimentos médicos e distribuiu cerca de 120 mil medicamentos. A ação reforça o compromisso do governo federal com a proteção da floresta, das populações indígenas e ribeirinhas, e o enfrentamento às atividades ilícitas na região.