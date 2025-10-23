Operação integrada transfere 37 internos da Delegacia de Envira para unidades prisionais do Estado

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), em parceria com a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), realizou uma operação integrada para o recambiamento de 37 internos que estavam custodiados na Delegacia do município de Envira (a 1.208 quilômetros de Manaus).

A ação contou com o apoio das Forças de Segurança do Estado e teve como objetivo cumprir as determinações da Justiça, assegurando o tratamento adequado às pessoas privadas de liberdade e o cumprimento das normas legais de custódia.

Na quarta-feira (22/10), foi concluída a última etapa da operação, com a transferência de 10 internos, reforçando o compromisso da Seap com a dignidade da pessoa humana e a eficiência na gestão penitenciária.

“Essa operação integrada reforça o compromisso do Governo do Estado em garantir a dignidade da pessoa privada de liberdade. A parceria entre a Seap e a SSP demonstra a força do trabalho conjunto em prol da dignidade da pessoa humana e do cumprimento das determinações judiciais”, destacou o secretário da Seap, coronel Paulo Cesar.

O secretário da SSP, coronel Vinícius Almeida, também ressaltou o trabalho em conjunto entre as instituições. “Nosso trabalho é garantir que a lei seja cumprida com segurança. Essa ação demonstra que o Estado está presente em todas as regiões, atuando de maneira responsável e integrada para manter a ordem”, disse o secretário.