PC-AM prende idoso e colombiano por estupro de vulnerável contra três crianças em Tabatinga

Policiais civis da Delegacia Especializada de Polícia (DEP) de Tabatinga prenderam, no início desta semana, dois homens, de 66 e 42 anos, investigados por estupro de vulnerável contra três crianças — duas de 11 e uma de 9 anos. As investigações começaram após o registro de boletins de ocorrência feitos pelas famílias das vítimas, de acordo com o delegado Weslei Zarate.

“No primeiro caso, a família de uma das vítimas, de 11 anos, percebeu mudanças em seu comportamento em casa e no âmbito escolar. Durante escuta com a psicóloga na delegacia, a menina relatou a dinâmica do crime, explicando que ele ocorreu durante sua ida à escola, quando foi abordada pelo autor, de 66 anos, conhecido naquele bairro”, afirmou o delegado.

No segundo caso, o delegado afirmou que uma criança de 11 anos e sua irmã, com 9 anos à época dos fatos, foram vítimas do mesmo autor, um homem colombiano de 42 anos. “Representamos pelas prisões preventivas em ambos os casos. Após os devidos deferimentos, realizamos a prisão do autor do primeiro caso na segunda-feira, no bairro Comara, e do segundo autor, na terça-feira, em um depósito irregular de resíduos a céu aberto”, acrescentou Zarate. Os dois homens já passaram por audiência de custódia e seguem presos à disposição da Justiça, respondendo pelo crime de estupro de vulnerável.

*Com informações PC-AM