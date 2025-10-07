VÍDEO: Piloto é resgatado após queda de avião em praia de Barreirinha, no Amazonas

Na manhã desta terça-feira (07/10), um avião monomotor caiu nas águas do Rio Andirá, no interior do Amazonas nas proximidades da comunidade quilombola de São Paulo do Açu, em Barreirinha (AM).

De acordo com informações de moradores locais, havia um piloto a bordo no momento do acidente. Populares que passavam pelo local realizaram o resgate imediato, conseguindo socorrer o ocupante, que passa bem e não sofreu ferimentos graves.

Equipes da Defesa Civil Municipal e da Secretaria de Meio Ambiente foram acionadas para acompanhar a ocorrência e adotar as medidas cabíveis. As causas do incidente ainda serão apuradas pelas autoridades competentes.