Prefeito Nicson Marreira será homenageado com a Medalha Ruy Araújo, maior condecoração do Legislativo Amazonense

O Prefeito de Tefé, Nicson Marreira Lima, será agraciado com a Medalha Ruy Araújo, a mais alta distinção concedida pela Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam). A honraria reconhece personalidades que contribuem de maneira relevante para o desenvolvimento social, político e econômico do Estado.

A entrega da medalha acontecerá no dia 12 de dezembro de 2025, às 10h, durante Sessão Especial presidida pelo deputado Roberto Cidade, no Plenário Ruy Araújo, sede da Aleam, em Manaus. A solenidade será transmitida pelas redes oficiais do Parlamento.

Origem da homenagem

A condecoração foi aprovada por meio da Resolução Legislativa n.º 1.077/2024, decorrente do Projeto de Resolução n.º 59/2024, de autoria do deputado estadual Dr. George Lins. A indicação ressalta o impacto positivo do trabalho do prefeito Nicson Marreira, especialmente em áreas como desenvolvimento humano, fortalecimento das políticas públicas e expansão de serviços essenciais no município de Tefé.

Trajetória de Nicson Marreira

Natural de Coari, Nicson construiu sua vida em Tefé desde a infância. Sua trajetória pública sempre foi marcada pelo empreendedorismo, pela liderança e pelo compromisso com o desenvolvimento da população tefeense. Ao longo de sua gestão, Nicson recebeu diversas homenagens importantes, refletindo o reconhecimento regional pelo trabalho realizado.

A Medalha Ruy Araújo soma-se a outros títulos e honrarias já recebidos pelo prefeito, reforçando sua representatividade política e a aprovação de sua atuação administrativa no interior do Amazonas.

Sobre a Medalha Ruy Araújo

A Medalha Ruy Araújo é considerada a maior honraria da Aleam e é destinada a cidadãos que se destacam pela contribuição ao progresso e à valorização do Estado em diferentes áreas. A escolha do prefeito Nicson celebra sua dedicação à gestão pública e o impacto direto de seu trabalho na qualidade de vida da população tefeense.