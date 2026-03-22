Prefeitura de Tefé participa do Encontro Estadual do PNAE 2026 e se destaca em mostra fotográfica

A Prefeitura de Tefé, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), participou do Encontro Estadual do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 2026, realizado nos dias 18, 19 e 20 de março, em Manaus (AM). O evento reuniu representantes de diversos municípios do estado para discutir estratégias, desafios e avanços na política de alimentação escolar.

A delegação de Tefé foi composta pela nutricionista Francisca Carvalho; pelos técnicos de licitação Willian e Paolo; pelo presidente do Conselho de Alimentação Escolar (CAE), Adailzo Mota; e pela conselheira do PNAE, Gracilene Mendonça.

Durante o encontro, um dos principais temas debatidos foi o fortalecimento da agricultura familiar, considerada essencial para garantir a qualidade da alimentação escolar e promover o desenvolvimento econômico local. A programação também incluiu momentos de troca de experiências e articulação institucional, como a interação com a Fundação Amazônia Sustentável (FAS), com foco em ações integradas relacionadas à alfabetização.

Tefé também ganhou destaque na mostra fotográfica “Olhares da Alimentação: o PNAE na realidade das escolas públicas do Amazonas”. O município submeteu duas imagens que retratam a realidade da alimentação escolar local e ambas foram selecionadas, evidenciando boas práticas e o compromisso com a execução do programa.

O evento contou ainda com a presença de Márcia Sartori, da Coordenação Geral do PNAE, vinculada à Divisão de Desenvolvimento da Agricultura Familiar (SGPAE), reforçando o diálogo entre as esferas municipal, estadual e federal.

Para a conselheira do PNAE em Tefé, Gracilene Mendonça, a participação no encontro reafirma o compromisso do município com uma alimentação escolar de qualidade e alinhada à realidade local. “Participar deste encontro fortalece ainda mais o nosso compromisso com a qualidade da alimentação escolar em Tefé. Discutir os desafios da agricultura familiar é fundamental, porque sabemos que é dela que vem grande parte dos alimentos que chegam à mesa dos nossos estudantes.