Prefeitura de Tefé promove cadastramento e oficinas do Programa Mulher Empreendedora em parceria com o Banco do Povo

A Prefeitura Municipal de Tefé, por meio do Banco do Povo, esteve promovendo durante esta semana o cadastramento e as oficinas de elaboração do plano de negócio do Programa Mulher Empreendedora, uma iniciativa que visa o protagonismo feminino e o fortalecimento da economia local.

As atividades estão sendo realizadas no Centro de Convivência do Idoso (CCI) e devem atender mais de 300 mulheres apenas neste primeiro momento. O programa tem como objetivo capacitar e apoiar mulheres tefeenses que desejam iniciar ou expandir seus próprios negócios, oferecendo conhecimento técnico e a possibilidade de acesso a linhas de crédito específicas do Banco do Povo.

Durante as oficinas, as participantes aprendem a estruturar seu plano de negócio, compreendendo etapas essenciais como gestão financeira, estratégias de venda e planejamento de crescimento. Todas as inscritas passarão por uma avaliação técnica, que poderá resultar na concessão de benefícios e incentivos para o desenvolvimento de seus empreendimentos.

A iniciativa reforça o compromisso da Prefeitura de Tefé em promover políticas públicas voltadas à geração de renda, inclusão e valorização da mulher, fortalecendo a economia local por meio de ações concretas e sustentáveis.