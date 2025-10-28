Preguiça com filhote no braço é flagrada atravessando estrada no AM

O vídeo foi feito pelo cinegrafista e produtor audiovisual Nande Silva, no Ramal do Reis, estrada localizada na comunidade do Aninga, a cerca de 9 km do centro da cidade.

Segundo o cinegrafista, a estrada estava pouco movimentada, o que permitiu com que a preguiça e o filhote fizessem a travessia com segurança. “Um verdadeiro lembrete da riqueza da nossa fauna amazônica e da importância de respeitarmos o tempo e os espaços dos animais silvestres. Um registro simples, mas que enche o coração de amor pela nossa terra e pelos nossos companheiros da floresta”, disse.

Após a travessia, o animal seguiu para a floresta. O homem também aproveitou para fazer um apelo à motoristas e motociclistas que trafegam em locais próximos à áreas de mata.

Se você estiver dirigindo por áreas de mata, reduza a velocidade e fique atento: a natureza também precisa passar”, concluiu Nande.

Preguiças alvos de maus-tratos

O final feliz do animal gravado nesta terça-feira contrasta com diversos casos de maus-tratos à espécie registrados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente de Parintins.

Nos episódios mais recente uma preguiça foi encontrada com a pata desfigurada e marcas de tiros de chumbinho pelo corpo, em uma estrada da cidade.

Em outro caso, o animal foi resgatado após denúncias indicarem que uma mulher o mantinha como animal de estimação. A preguiça foi encontrada com as unhas pintadas e estava sendo alimentada com caldo de peixe.

*Com informações G1