Professor é preso suspeito de estuprar alunas dentro de sala de aula em Tonantins

Um professor da rede municipal de Tonantins foi preso, no domingo (25), suspeito de estuprar alunas, com idades entre 12 e 13 anos. A prisão ocorreu no bairro São Cristóvão, no município. Crimes ocorriam dentro de sala de aula com alunas do 7° ao 9° ano, segundo a polícia.

De acordo com o delegado Wellery Aleff, titular da 54ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Tonantins, as investigações iniciaram após os pais das vítimas denunciarem o crime no dia 3 de outubro deste ano, onde duas responsáveis relataram que descobriram sobre o crime após notarem um comportamento isolado das filhas, de 12 anos.

“As vítimas foram encaminhadas para escuta especializada com psicólogos do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) e relataram que, o homem costumava tocar em partes de seus corpos, dentro da sala de aula. Naquele momento ele também fazia o convite às meninas para comparecerem até a residência dele caso tivessem dúvidas na matéria que ele lecionava, mas que, por medo não chegavam a ir até o local,” informou o delegado.

Conforme o delegado, a mãe de outra vítima, da mesma idade, também contou que a menina aparentava o mesmo comportamento da outra vítima.

“A adolescente também disse que o professor agia sempre da mesma forma, dentro da sala, lhe tocando na cintura e em outras partes de seu corpo. Outra jovem contou que era ameaçada, no recinto educacional, caso resolvesse contar a situação para algum responsável,” declarou o delegado.

Com base nas informações, o delegado representou pela prisão preventiva e pela busca domiciliar na casa do suspeito, onde foram deferidos pela Justiça e cumpridos neste domingo.

Ao todo, 13 crianças, todas do sexo feminino, foram ouvidas em escutas especializada e relataram o comportamento do professor. As investigações continuam para identificar outras vítimas que foram aliciadas pelo homem.

Procedimentos

O homem foi preso e vai responder pelo crime de estupro de vulnerável. Ele passará por audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça.

Fonte: Em Tempo