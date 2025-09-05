Projeto ‘Encantos e Resistência’ valoriza lendas afro-amazônicas em Tefé

Histórias passadas de geração em geração em comunidades quilombolas e ribeirinhas estão ganhando novos registros por meio do projeto “Encantos e Resistência – Lendas Afro-Amazônicas”, em andamento no município de Tefé (distante 523 quilômetros de Manaus). Idealizada por Oseas Pereira Sena, a iniciativa está em fase de pesquisa de campo, com entrevistas e encontros junto a moradores locais.

O projeto foi contemplado pela Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, com apoio do Fundo Estadual de Cultura (FEC), Conselho Estadual de Cultura do Amazonas (Conec), Ministério da Cultura e Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, bem como do Governo Federal.

A proposta do projeto é reunir relatos, saberes e lendas de matriz africana que, por muito tempo, permaneceram invisibilizados nos registros oficiais da cultura amazônica. O material coletado será transformado em um livro digital multimídia de acesso público, ampliando o alcance das narrativas e garantindo sua preservação para futuras gerações.

O Encantos e Resistência – Lendas Afro-Amazônicas é uma iniciativa autoral e inédita, criada com o propósito de registrar, preservar e divulgar as histórias e lendas afro-amazônicas, que refletem a ancestralidade, resistência e magia do povo negro no interior da Amazônia. Por meio da criação de um livro digital, o projeto resgata narrativas transmitidas oralmente, compondo um legado cultural que fortalece as identidades negras e promove a inclusão social.

Composto por dez capítulos, cada um dedicado a uma lenda afro-amazônica, o livro é fruto de uma profunda pesquisa histórica e da coleta de depoimentos diretamente das comunidades. Elementos como músicas tradicionais, histórias de resistência quilombola e representações artísticas enriquecem a obra, conferindo-lhe autenticidade e profundidade. O evento de lançamento comunitário e a disponibilização gratuita do material digital reforçam seu caráter inclusivo e transformador.

Segundo os organizadores Oseas Pereira Sena, mais do que resgatar histórias, a proposta se apresenta como um movimento de resistência e memória, reconhecendo o papel fundamental da população negra na formação da identidade amazônica. “As lendas afro-amazônicas carregam fé, luta e resiliência. Dar voz a essas memórias é também um ato de justiça histórica”, destacou Sena.

As ações abrangem não apenas Tefé, mas também na comunidade de São Sebastião do Embaú, pertencente ao município de Alvarães (distante 531 quilômetros de Manaus) envolvendo os moradores em atividades de coleta de depoimentos, registro de músicas tradicionais e celebrações comunitárias.

O objetivo é dialogar com diferentes públicos, valorizando a diversidade cultural e assegurando a continuidade dessas tradições. Assim, o projeto reafirma a riqueza cultural afro-amazônica, transformando a memória em patrimônio e fortalecendo o sentimento de pertencimento coletivo na região.

*Com informações Cultura Amazônica