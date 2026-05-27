Rodoviários ameaçam pichar nomes de políticos do AM que votarem contra fim da 6×1

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Manaus (STTRM), Givancir Oliveira, afirmou que a paralisação relâmpago realizada na manhã desta quarta-feira (27) foi um “recado” direto aos deputados federais amazonenses. O protesto durou cerca de uma hora e pegou passageiros de surpresa, principalmente na Avenida Constantino Nery.

“É só um recado. Foi um pequeno protesto para os parlamentares amazonenses na Câmara Federal. Se não votarem já a PEC 221, o Brasil vai travar. Principalmente Manaus”, declarou Givancir. A PEC 221 é a proposta que prevê o fim da escala de trabalho 6×1.

O sindicalista não poupou palavras ao se dirigir aos deputados que ainda não definiram posição sobre a proposta. “Você, deputado federal que está em cima do muro, estamos de olho. Se você votar contra o povo, contra o trabalhador, Manaus vai parar e a gente vai pichar o nome desses deputados em todos os postos, em todo o canto da cidade de Manaus”, afirmou.

Givancir também rejeitou qualquer tipo de transição para a mudança na jornada de trabalho. “Nós não queremos transição, não queremos qualquer negociação, queremos essa PEC já”, disse.

Protesto pegou passageiros de surpresa

A paralisação relâmpago pegou os usuários do transporte coletivo de surpresa na manhã desta quarta. Vídeos compartilhados nas redes sociais mostraram passageiros descendo dos ônibus e seguindo a pé pelas avenidas, principalmente na Constantino Nery.

O presidente do sindicato pediu desculpas à população pelo transtorno, mas justificou a ação. “Foi um protesto que vem para salvar e resgatar a dignidade do trabalhador”, afirmou. Ele disse que a decisão foi tomada em cima da hora, após saber que a PEC 221 seria votada na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) ainda nesta quarta.

Mobilização nacional

Givancir afirmou que a paralisão contou com apoio de outras categorias, como metalúrgicos, vigilantes, trabalhadores da construção civil e petroleiros. Representantes da CUT nacional também estiveram presentes.

O sindicalista também destacou o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à proposta. “Com fé em Deus e com o apoio do presidente Lula, ainda hoje a PEC 221 será aprovada na CCJ e até quinta-feira irá a plenário”, afirmou.

Ônibus já voltaram à normalidade

Givancir confirmou que os ônibus já voltaram a circular normalmente e que a paralisação foi encerrada após o recado dado aos parlamentares.

Ele reforçou que a categoria está mobilizada e que os trabalhadores acompanham de perto a votação da PEC. “Quem é o trabalhador em sã consciência que não quer trabalhar cinco dias e folgar dois, sem reduzir o salário?”, perguntou.