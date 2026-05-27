Saullo Vianna acompanha presidente Lula em entrega de 576 moradias e vistoria à BR-319 no Amazonas

O deputado federal Saullo Vianna (MDB-AM) acompanhou, nesta terça-feira (26/05), a agenda oficial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em Manaus. O parlamentar desembarcou na capital amazonense junto à comitiva presidencial, ao lado dos senadores Eduardo Braga (MDB-AM) e Omar Aziz (PSD-AM), para uma programação voltada à habitação, infraestrutura e desenvolvimento regional.

A visita presidencial ocorre em meio ao anúncio de mais de R$ 7 bilhões em investimentos para o Amazonas, contemplando áreas estratégicas como habitação, logística, energia e infraestrutura.

Antes de integrar a agenda presidencial no Amazonas, Saullo Vianna participou, em Brasília, da reunião da comissão especial que discute o fim da escala 6×1 na Câmara dos Deputados. O parlamentar é o único membro titular do Amazonas no colegiado e acompanhou a apresentação do relatório do deputado federal Léo Prates (PDT-BA).

Tema que o presidente Lula fez questão de abordar durante sua primeira agenda em Manaus, realizada no Parque das Tribos, marcada pela entrega de 576 unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida no Residencial Morar Melhor.

Durante o evento, Lula defendeu a redução da jornada de trabalho e afirmou que os trabalhadores brasileiros precisam ter mais tempo para a família, descanso, lazer e estudo. “O povo quer mais tempo para ficar em casa, para o lazer, para estudar e para namorar”, declarou o presidente.

A agenda também contou com a presença de Miriam Belchior (PT), secretária-executiva da Casa Civil da Presidência da República.

As moradias beneficiarão famílias de baixa renda em uma região onde vivem cerca de 5 mil pessoas de 35 etnias indígenas diferentes, no primeiro bairro indígena reconhecido oficialmente pelo município de Manaus.

O residencial conta com apartamentos de quase 50 metros quadrados, além de espaços comunitários, áreas de convivência e infraestrutura completa de saneamento, iluminação, drenagem e pavimentação.

Saullo Vianna, que esteve à frente da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), destacou o impacto social da entrega das moradias para centenas de famílias amazonenses.

“Quem já esteve à frente da assistência social sabe o quanto ter um lar transforma a vida de uma família. Moradia é dignidade, segurança e oportunidade. Muitas pessoas esperam anos por esse momento, e acompanhar a realização desse sonho é ver a política pública chegando de forma concreta na vida da população”, afirmou o deputado federal.

Após a agenda habitacional, Saullo Vianna acompanhou o presidente Lula em vistoria aérea a trecho da BR-319, considerada estratégica para a integração logística do Amazonas com o restante do país. Com cerca de 885 quilômetros de extensão, a rodovia liga Manaus a Porto Velho e é tratada como uma das principais pautas de infraestrutura defendidas pela bancada amazonense.

Durante a vistoria, Lula afirmou que a reconstrução da BR-319 será conduzida com responsabilidade ambiental e preservação da Amazônia.

Para Saullo Vianna, a recuperação da rodovia representa um passo essencial para reduzir o isolamento do Amazonas e impulsionar o desenvolvimento regional.

“Não existe desenvolvimento para o Amazonas sem infraestrutura. A BR-319 é uma necessidade real para quem vive no nosso estado. Estamos falando de integração, abastecimento, geração de emprego, fortalecimento da economia e dignidade para milhares de amazonenses. O Amazonas não pode continuar isolado do restante do país”, destacou.

A programação presidencial desta terça-feira será encerrada com um encontro político reunindo prefeitos, lideranças do Amazonas e representantes do governo federal em Manaus.