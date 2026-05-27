Lula entrega casas, garante a BR-319 e cumpre agenda histórica ao lado de Omar Aziz no Amazonas

Um dia histórico para o Amazonas. O presidente Lula pisou no asfalto que, enfim, está caindo na BR-319 depois de décadas de descaso. O senador Omar Aziz esteve ao lado do presidente na extensa agenda em Manaus, que teve ainda entrega de 576 moradias pelo Minha Casa, Minha Vida e garantia de mais investimentos para melhorar a vida do povo amazonense.

Durante o evento de entrega das moradias, Omar destacou a retomada dos investimentos federais no Amazonas e relembrou os avanços habitacionais realizados durante os governos Lula e Dilma no estado. “Além de vocês que estão aqui, tem esse sonho de milhares de amazonenses. Quando o senhor criou o Minha Casa, Minha Vida, em conjunto com o Eduardo Braga, que era governador, nós construímos 30 mil casas. Depois que eu assumi o governo com o senhor e a presidente Dilma fizemos mais 30 mil casas. Depois que saímos do governo, não se construiu uma casa sequer no estado do Amazonas”, lembrou Omar.

O senador também ressaltou que a presença de Lula no Amazonas representa uma nova etapa de investimentos estruturantes para o estado. “Presidente Lula veio ao Amazonas trabalhar e trazer investimentos, não só aqui, mas se comprometer com novas moradias, mas também na BR-319, e amanhã a gente lança o porto da cidade de Manaus, são obras que vão ajudar as pessoas mais humildes”, completou.

Em discurso emocionado, Lula relembrou a própria trajetória de vida e falou sobre a importância da casa própria para as famílias brasileiras. O presidente destacou que o Minha Casa, Minha Vida voltou a ser prioridade do governo federal e anunciou a ampliação do programa. “Pra mim a casa própria sempre foi uma coisa sagrada. Quem mora de aluguel não sabe o que vai acontecer quando vence o contrato. Às vezes o dono da casa não quer mais você ali e a família precisa mudar toda a vida dela. Nós vamos contratar até o final desse ano mais três milhões de casas para o povo brasileiro”, declarou Lula.

O presidente também defendeu os investimentos na BR-319 e afirmou que a rodovia será executada com rigorosos critérios ambientais. “Será talvez a estrada feita com o maior cuidado ambiental de qualquer país do mundo. Será uma estrada modelo de qualidade e defesa ambiental”, afirmou.

Na segunda parte da agenda, Lula, Omar Aziz e Eduardo Braga acompanharam ações e projetos ligados à recuperação da BR-319, considerada uma das principais demandas históricas do Amazonas. Omar destacou que a visita do presidente ajudou a mostrar de perto as dificuldades logísticas enfrentadas pela população da região.

“O presidente Lula veio conhecer a realidade de perto. Ele viu que o transporte de material é muito difícil. Você tem que estocar material no inverno para poder trabalhar no verão. O presidente vendo isso, com a sensibilidade que ele tem, vai nos ajudar, se Deus quiser, a asfaltar a BR-319”, afirmou Omar.