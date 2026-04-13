Senar Amazonas lança edital do Processo Seletivo 2026.2 com 85 vagas para cursos técnicos de nível médio gratuitos em Tefé

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) abriu, nesta segunda-feira (06/04) as inscrições do Processo Seletivo 2026.2 para o preenchimento de vagas em nove cursos técnicos de nível médio em todo o Brasil para áreas do setor agropecuário, conforme o Edital nº 004/2026. Para o Amazonas estão sendo ofertadas 85 vagas nos Cursos Técnicos de Nível Médio em Agricultura (Tefé e Itacoatiara) e Florestas (Itacoatiara).

Os cursos técnicos ofertados pelo Senar e-Tec são gratuitos, possuem dois anos de duração e têm como público-alvo produtores e trabalhadores rurais, associando teoria e prática em formato híbrido combinando ensino a distância e aulas presenciais. Nos cursos EaD, as aulas presenciais correspondem, no mínimo, a 20% da carga horária total, incluindo aulas teóricas, atividades de campo e avaliações.

No município de Itacoatiara, estão sendo ofertadas 60 vagas no total, sendo 30 para o Curso Técnico de Nível Médio em Agricultura e mais 30 para o Curso Técnico de Nível Médio em Florestas. Já em na cidade de Tefé, estão sendo oferecidas 25 vagas para o Curso Técnico de Nível Médio em Agricultura.

Os interessados podem se inscrever entre os dias 6 de abril de 2026 a 26 de maio de 2026 (até às 23h59 – Horário de Brasília), por meio do endereço http://www.senar.org.br/etec/. Cada candidato poderá efetuar uma única inscrição, vinculada ao seu número de CPF, não sendo admitida a utilização de CPF de terceiros.

Durante o processo de inscrição, o candidato escolhe o curso e o polo onde deseja estudar e anexa os documentos digitalizados em formado PDF (Histórico Escolar; Certificado de Conclusão do Ensino Médio; e Comprovantes de vínculo rural).

O Senar alerta que os comprovantes de vínculo rural são exigidos apenas para o público prioritário: produtores rurais ou pessoas com vínculo com a produção rural, seja empregatício e/ou familiar. Realizado todo o procedimento, basta clicar em ‘concluir inscrição’.

Classificação dos candidatos

Após a análise da documentação enviada pelos candidatos, o Senar Amazonas fará a divulgação da lista dos classificados, no dia 10 de junho de 2026, e será aberto um prazo para recurso. Encerrado este período, a lista dos candidatos aprovados será divulgada, às 10h, do dia 18 de junho de 2026.

Matrículas

Os candidatos aprovados deverão comparecer à sede do Senar Amazonas, localizado Rua José Paranaguá, nº 435 – Centro, CEP: 69005-130 – Manaus/AM, para realizar a matrícula de forma presencial, no período de 19 a 27 de junho de 2026.

Na ocasião, deverão estar munidos dos seguintes documentos: Certificado de conclusão do Ensino Médio; Histórico escolar do Ensino Médio; Cédula de identidade (Não será aceita a Carteira Nacional de Habilitação – CNH); Cadastro de Pessoa Física (CPF) do aluno ou o Comprovante de Situação Cadastral no CPF, emitido no site da Receita Federal; Certidão de nascimento ou de casamento, legível; Documento militar, para os candidatos do sexo masculino, maiores de 18 anos; Documentação comprobatória das informações inseridas no ato da inscrição para atendimento dos critérios estabelecidos para as vagas prioritárias.

As aulas estão previstas para iniciar no dia 21 de julho de 2026.

*Com informações assessoria