Prisão no Rio Solimões: homem é flagrado com 15 tabletes de droga em embarcação no interior do Amazonas

Uma ação conjunta da Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal resultou na prisão de um homem por tráfico de drogas na comunidade de Tamanicuá, no município de Tefé, interior do Amazonas, na última sexta-feira (10). O suspeito foi surpreendido transportando entorpecentes dentro de uma embarcação que navegava pela região do Rio Solimões.

De acordo com informações do 3º BPM/Tefé – Batalhão Solimões, o acusado, identificado como Michael Cordeiro Pevas, de 36 anos, foi abordado após uma denúncia feita à guarnição. Os policiais estavam no flutuante 11 de Maio, aguardando o término de uma missão, quando foram acionados por uma mulher que relatou uma situação suspeita envolvendo seu marido, comandante de uma embarcação que se aproximava do porto.

A guarnição, em conjunto com a Guarda Civil Municipal de Tamanicuá, fez contato com o comandante do barco pesqueiro Príncipe Octaviano, que vinha de Tabatinga. Segundo ele, o proprietário da embarcação havia informado, por meio de mensagens, que um dos tripulantes estaria escondendo material ilícito em seu camarote, conforme observado pelas câmeras de monitoramento do barco.

Diante da denúncia, os agentes realizaram a abordagem do suspeito, que acabou confessando estar transportando algo ilegal. Durante a revista em seus pertences, foram encontrados 15 tabletes de uma substância com características de entorpecente, além de um aparelho celular modelo Redmi 13.

O homem recebeu voz de prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e foi conduzido ao município de Tefé, onde foi apresentado no 5º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos legais. Segundo a polícia, sua integridade física e mental foi preservada durante toda a ação.

Todo o material apreendido também foi encaminhado à delegacia, onde o caso seguirá sob investigação.