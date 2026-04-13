IMAGEM FORTE: Homem tem mão decepada a terçadadas durante briga por dinheiro em Manacapuru

Vanderlan da Silva Pinheiro teve a mão decepada a terçadadas durante uma briga entre vizinhos, motivada por dinheiro, na comunidade Canabuoca II, em Manacapuru, no interior do Amazonas, na sexta-feira (10/04).

Segundo informações preliminares, o suspeito teria se armado com um terçado e arrancou a mão de Vanderlan. Ao ver o pai ferido, o filho de Vanderlan reagiu e atirou com uma espingarda calibre 12 contra o suspeito, o atingindo na perna esquerda.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a mão da vítima sendo recolhida por familiares próximo a uma casa de madeira, enquanto o filho aparece armado e afirma que agiu em legítima defesa.

“Eu agir com legítima defesa, eles quase matam meu pai, meu pai é trabalhador e é isso que acontece quando vamos nos defender”, afirmou o homem.

Após o confronto, os dois homens foram levados para uma unidade de saúde do município. Devido à gravidade dos ferimentos, Vanderlan deve ser transferido para Manaus, onde passará por cirurgia e receberá atendimento especializado. O caso deve ser investigado pelas autoridades.

Veja vídeo:

Fonte: Em tempo