Lula, Omar Aziz e Eduardo Braga alinham agenda estratégica para o Amazonas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu na manhã deste sábado (11), em Brasília, com os senadores Omar Aziz e Eduardo Braga para discutir uma série de ações e investimentos voltados ao desenvolvimento do Amazonas. Durante o encontro, foi definida a realização de uma visita oficial do presidente a Manaus, prevista para a última semana de abril.

A agenda será ampla e focada na entrega de obras e no anúncio de novos projetos estruturantes para o estado. “Eu tenho muita coisa para entregar no Amazonas e quero fazer uma agenda grande, possivelmente de um dia e meio a dois dias. Não é tempo de ficar com obras paralisadas. Vamos dar ordens de serviço importantes, inclusive da tão sonhada BR-319, que vai começar a andar”, afirmou o presidente.

Lula também sinalizou que pretende, além dos compromissos institucionais, realizar um encontro político durante a passagem pelo estado. “Prepaurem uma grande agenda. Depois eu quero uma reunião política no Amazonas. Chamem quem vocês quiserem”, acrescentou.

O senador Omar Aziz destacou os avanços do governo Lula para o desenvolvimento do estado. “Falamos sobre pautas estruturantes para o Amazonas, como a BR-319, o novo Porto de Manaus e o Minha Casa Minha Vida. Agendamos uma visita em breve para anunciar e entregar esses projetos e apresentar outros de grande impacto para a nossa população”, disse.

No decorrer do mês devem ser confirmadas datas e locais das agendas do presidente na capital amazonense.

*Com informações da assessoria