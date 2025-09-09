Sepror profissionaliza mais de três mil produtores rurais em cinco municípios do Amazonas

Ao todo, foram realizadas 112 ações que englobam cursos, palestras e oficinas voltadas para o desenvolvimento do setor primário

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror), de janeiro a agosto de 2025, capacitou, mais de três mil produtores rurais, estudantes e técnicos em cinco municípios do estado. A iniciativa visa aplicar novas tecnologias voltadas ao desenvolvimento do setor primário, promovendo uma produção sustentável.

De acordo com o secretário da Sepror, Daniel Borges, a ideia é incentivar os produtores rurais a aplicarem todo conhecimento adquirido nas capacitações em seus plantios para que atinjam novos mercados com alimentos de qualidade. Ele também destaca a promoção de cursos durante a 47ª Exposição Agropecuária do Amazonas (Expoagro).

“Estaremos com toda equipe técnica da Sepror para ministrar cursos, palestras e oficinas durante a realização da Expoagro, e totalmente gratuito. Serão dias de aprendizados para todo o público que deseja investir no agronegócio amazonense”, ressalta o secretário.

Coordenado pelo Departamento Pedagógico Sepror, foram ministrados cursos nos municípios de Amaturá, Humaitá, Rio Preto da Eva, Santo Antônio do Içá, e na zona rural de Manaus, totalizando 112 ações realizadas e profissionalizando diretamente 3,2 mil pessoas.

Entre os cursos mais oferecidos estão: horta caseira; compostagem; biofertilizantes; criação de galinha caipira; boas práticas da cultura da melancia; boas práticas na produção de hortaliças; cultura do cacau; meliponicultura; e sistema de gotejamento.

“Uma grande oportunidade para nós produtores rurais recebermos os cursos profissionalizantes. Quando iniciaram as capacitações, em 2023, nós ainda estávamos nos organizando nas produções, atualmente, em 2025, já vendemos nossas produções para grandes supermercados de Manaus”, ressalta o produtor rural Daniel Loureiro, do município de Rio Preto da Eva.