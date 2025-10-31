SSP-AM leva atendimento online da Carteira de Identidade Nacional para o município do Careiro da Várzea

A Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), por meio do Instituto Aderson Conceição de Melo (IIACM), realizou, na quarta-feira (29/10), a inauguração do atendimento on-line para a emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN) no município de Careiro da Várzea (a 25 quilômetros de Manaus). O objetivo é ampliar o acesso da população à identificação civil em todo o Amazonas.

O diretor do IIACM, Mahatma Porto, explicou que, com essa nova unidade, 16 municípios agora contam com o serviço on-line. Esta expansão vem sendo realizada de forma contínua no intuito modernizar e agilizar o processo de emissão da CIN, por meio de soluções tecnológicas.

“A implantação do posto on-line do Careiro da Várzea é fruto do compromisso do Instituto de Identificação para com toda a população amazonense, porque vem oferecer um atendimento totalmente digital e moderno. O modo on-line proporciona uma integração direta ao banco de dados, agilizando a conferência e impressão do documento, reduzindo pela metade o tempo de expedição. Com isso, temos celeridade, tecnologia e modernidade para a identificação civil no estado do Amazonas”, destacou o diretor do IIACM.

O projeto visa modernizar e garantir mais celeridade no processo de emissão do novo documento Foto: Victor Levy/SSP-AM

A secretária municipal de Assistência Social do município, Maria da Conceição Leite, destacou que o modelo de agendamento eletrônico é um avanço, pois garante atendimento organizado e sem longas esperas, beneficiando diretamente os moradores.

“Eu acredito que essa modalidade é muito importante para os cidadãos, porque, quando o atendimento era off-line, as pessoas vinham até aqui e acabavam esperando muito tempo para serem atendidas. Agora, isso representa um marco para nós, pois as pessoas vão agendar via on-line esse atendimento, onde serão bem recebidas e terão sua vez garantida”, disse a secretária municipal.

O projeto visa modernizar e garantir mais celeridade no processo de emissão do novo documento Foto: Victor Levy/SSP-AM

Quem sentiu a mudança via a modalidade on-line foi o pescador Manuel Delgado de Castro. Ele demonstrou satisfação pela praticidade oferecida pelo serviço, pontuando que o novo documento será importante para benefícios sociais. “O atendimento aqui foi muito bom, ficou mais fácil para a gente. Como somos pescadores, dependemos da identidade para receber o nosso benefício. Com essa tecnologia mais avançada, tudo ficou melhor. O atendimento foi rápido e facilitou bastante para resolver as nossas coisas também”, declarou.

Atendimento domiciliar

O projeto visa modernizar e garantir mais celeridade no processo de emissão do novo documento Foto: Victor Levy/SSP-AM

Após o evento de inauguração, a equipe do Instituto de Identificação, realizou um atendimento domiciliar a uma idosa, de 98 anos, portadora de Alzheimer, que não podia se deslocar até o posto físico da cidade. Na ação, uma equipe foi ao local com todo o material necessário para coletar impressões digitais e documentos, garantindo a emissão da CIN de forma acessível e inclusiva.

“Esses atendimentos domiciliares são voltados para pessoas cadeirantes ou que não conseguem se locomover até o posto de identificação. Também realizamos o serviço em instituições hospitalares, quando o cidadão está impossibilitado de se deslocar. Basta entrar em contato com o Instituto de Identificação, que uma equipe é enviada ao local para realizar o atendimento e emitir a Carteira de Identidade Nacional”, pontuou Mahatma.

A aposentada Maria do Carmo Inhamuns de Paulos, de 78 anos, filha da idosa, elogiou a iniciativa de atendimento. “Eu acho muito bom, porque todas as pessoas que têm esse benefício ficam agradecidas e eu agradeço pelo atendimento que estão realizando, principalmente por virem até a casa dos idosos”, enfatizou.