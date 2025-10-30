Suspeito é preso com barras de ouro avaliadas em R$ 1 milhão em Tefé

Um homem, 32, foi preso, na quarta-feira (29), por usurpação de bens da União. A prisão foi efetuada no aeroporto do município de Tefé (a 523 quilômetros de Manaus). O suspeito confirmou que estava com barras de ouro.

De acordo com o delegado Renato Ferraz, da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Tefé, as diligências iniciaram após a gerência do aeroporto acionar a equipe policial ao perceber, pelo detector de metais, que o passageiro transportava objetos metálicos de forma suspeita.

“Durante a inspeção, localizamos quatro barras de metal com coloração dourada. O suspeito confessou tratar-se de ouro e afirmou não possuir documentação que comprovasse a origem lícita do material. O material apreendido está avaliado em mais de R$ 1 milhão”, relatou o delegado.

Ainda segundo o delegado, em depoimento, o indivíduo relatou ter extraído o ouro de forma artesanal no rio Japurá, sem possuir qualquer licença ambiental ou título autorizativo para a atividade.

“Há indícios de que o homem praticava tanto o transporte irregular quanto a extração ilegal do minério. O ouro apreendido foi encaminhado para perícia técnica”, ressaltou o delegado

O homem responderá por usurpação de bens da União e permanecerá à disposição da Justiça.

Fonte: D24am