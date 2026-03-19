Suspeito é preso por matar homem ao empurrá-lo de flutuante durante briga por isqueiro em Manacapuru

Um homem de 28 anos foi preso na terça-feira (17) suspeito de envolvimento na morte de Raimundo da Silva Santos, de 47 anos, que foi empurrado de um flutuante no porto de Manacapuru, a 68 quilômetros de Manaus.

A prisão foi realizada pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Manacapuru, em ação conjunta com a 64ª DIP de Tapauá e com apoio da Polícia Militar do Amazonas (PMAM).

O crime ocorreu na madrugada do dia 26 de fevereiro deste ano e foi registrado por câmeras de segurança. O corpo da vítima foi encontrado dois dias depois, nas proximidades do Encontro das Águas, em Manaus, sendo resgatado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM).

De acordo com o delegado John Castilho, a vítima estava no local com outras pessoas quando foi empurrada de forma intencional pelo suspeito.

“Eles estavam reunidos quando tiveram um desentendimento fútil por causa de um isqueiro. A vítima se recusou a emprestar ao suspeito, que estava sob efeito de bebida alcoólica, e acabou sendo empurrada para o Rio Solimões”, relatou.

Após o crime, o homem fugiu e foi localizado no município de Tapauá, onde foi preso. No momento da abordagem, ele confessou o crime e não demonstrou arrependimento.

O suspeito responderá por homicídio qualificado por motivo fútil e permanece à disposição da Justiça.